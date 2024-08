Joven llora agradecido con su abuela por siempre apoyarlo en su infancia: "Ahora me toca cuidarte"

En TikTok, un joven conmovió a todos al no poder evitar llorar mientras agradecía a su abuelita por todo el tiempo que cuidó de él, a la vez que le señalaba que era momento de que él le retribuyera todo su amor incondicional.

Muchas personas tienen la oportunidad de crecer al lado de sus abuelitos, quienes siempre han demostrado que pueden contar con ellos en "las buenas y en las malas" hasta el punto de crear una gran conexión especial, por lo cual, cuando llega el momento de darles el último adiós es un momento difícil de superar.

A través de la famosa plataforma china, se ve el preciso momento en que un joven se encuentra en medio de su sala y da de comer a su abuela, una mujer de avanzada edad.

Segundos después, el chico se quiebra y llora desconsoladamente en los brazos de su 'nonita' mientras le dice con voz suave que es momento de que él cuide y vele siempre por ella.

"Me cuidaste cuando era niño, ahora me toca a mí. Gracias a Dios por aún tenerte a mi lado y darte todo el amor que te mereces. Gracias por ser mi abuelita, espero haber sido un buen nieto para ti", escribió el hombre.

La abuelita tampoco pudo evitar llorar por las palabras expresadas por su querido nieto, quien la abraza fuertemente y sella la conmovedora escena con un tierno beso en la mejilla, dejando claro el gran vínculo y lazo que los une.

Como era de esperarse, la escena se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no pudieron evitar verse conmovidos hasta el punto de recordar sus propias experiencias y anécdotas vividas al lado de sus abuelitos.

Por otro lado, algunos usuarios aplaudieron al joven por nunca olvidarse de ser agradecido con aquellos que siempre lo ayudaron y estuvieron siempre con él en todo momento.

"Mi abuelita siempre me cuido porque mi madre siempre estaba trabajando, una abuelita siempre está a tu lado y quiere lo bueno para ti y no te quiere ver triste", "se me hizo el corazón superchiquito", "ojalá fueran eternas las abuelitas", "así siempre tiene que ser", "ahí una prueba más de lo que siembras cosechas", "esas lágrimas llenas de setimiento y amor", expresaron en TikTok.