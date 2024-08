Joven se gradúa y le dedica su título a su padre en su trabajo: "Este logro también es tuyo"

01/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un logro profesional es una gran alegría para muchos, como para un joven graduado que no dudó en ir vestido con su toga hasta el trabajo de su padre y entregarle su título como muestra de agradecimiento por siempre apoyarlo a salir adelante.

El culminar satisfactoriamente los estudios superiores es un momento especial para todos y por ello es importante contar con la presencia de sus seres queridos en sus respectivas ceremonias de graduación.

Graduado agradecido con su padre

A través de la famosa plataforma china, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Gallardo Kenay, vestido con su toga y birrete, rompe en llanto al llegar al trabajo de su padre sosteniendo fuertemente su diploma.

Aparentemente, su progenitor no pudo asistir a la ceremonia porque no logró que en su centro laboral, un supermercado, le dé el permiso necesario. Sin embargo, ello no fue impedimento para que Gallardo lleve su reciente triunfo como una muestra de agradecimiento por todo su esfuerzo para sacarlo adelante a él y su familia.

Cuando el hombre se da cuenta de que su querido hijo fue a visitarlo, no puede ocultar el orgullo que siente por verlo cumplir una de sus metas, asegurando que siempre estará para él, apoyándolo y dándole su amor incondicional.

Joven llora en brazos de su padre

El emotivo momento fue sellado con un fraterno abrazo que duró varios segundos y que demostraría la gran conexión que existe entre padre e hijo. Con esta acción el chico reconoce el sacrificio diario de su padre para poder costear sus estudios.

Reacciones en redes sociales

La conmovedora escena generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al joven por no dejar de lado a su padre y comprender que si no logró ir a verlo en su ceremonia de graduación fue porque estaba esforzándose por llevar un dinero a casa y solventar sus gastos.

Por otro lado, otros usuarios criticaron al centro de trabajo del padre por no permitirle celebrar al lado de su hijo un momento tan especial y significativo en su vida.

"Y todavía su papá no quiere ensuciar su toga", "orgullo para tu padre", "un abrazo que expresa: 'Este logro también es tuyo'", "cuida mucho a tu papá", "qué gratificante ver que un hijo reconoce el esfuerzo de su padre", expresaron los internautas en TikTok.

Es así como el video generó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un joven recién graduado no lo pensó dos veces y fue corriendo hasta el trabajo de su padre para enseñarle su título como forma de agradecimiento por todos sus sacrificios.