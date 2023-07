Joven se hace tratamiento de autobronceado y queda irreconocible: "Tu momento más humilde"

Realizarse procedimientos estéticos se ha vuelto una práctica muy común hoy en día y esta vez una joven, quien se sometió a un tratamiento de autobronceado, quedó irreconocible porque su tono de piel cambió demasiado. Los internautas no pudieron dejar de bromear con el hecho.

El video fue publicado por la usuaria Mel (@basilemel) y muestra como pasó de su tono de piel blanco a un tono super oscuro, tanto así que parecía haberse quemado la piel.

El material audiovisual lleva como título "Como olvidar la vez que me fui a broncear y quedé como tía Paola" y al inicio se puede ver que la joven tiktoker va de camino a realizarse el tratamiento.

Después de eso, la joven muestra una foto en el ascensor justo después de hacerse el bronceado y se ve muy oscura, casi no se alcanza a ver en el espejo. En las siguientes instantáneas también se ve el cambiado color de su piel, incluso se atrevió a decir de forma irónica que parece una mujer africana.

El clip se volvió viral rápidamente en TikTok, pues actualmente cuenta con 324 mil 'me gusta', además tiene más de 3 mil comentarios y 4 millones de visualizaciones. En ese sentido, los cibernautas no dudaron en comentar sobre el video, ya que al parecer se sintieron identificados con lo que le pasó a Mel.

"Momentos que te mantienen humilde", "Fue tu evento canónico jajaja", "A mi me pasó lo mismo y no salí de mi casa por un mes", "Me hiciste recordara Ross en el capítulo de Friends", "Me he reído hasta llorar", "Hasta tu bebé se ríe", se lee en los comentarios de TikTok.