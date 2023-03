12/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

A través de un video, una joven argentina sorprendió a sus seguidores al resolver una pregunta del examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) del Perú. En el clip de casi 2 minutos, la influencer y docente Leila Vidriales expone sus conocimientos de matemáticas y, de manera rápida, explica a los usuarios de Tik Tok cuál es la respuesta de la interrogante en la evaluación.

En el video, Leila revela que recibió un mensaje de un seguidor, en donde le comparte "el reto del día": un problema del examen de admisión de la UNI. Enseguida, la joven dijo que "a simple vista" el problema parecía "divertido".

"Acá un amigo nos compartió un ejercicio de un examen de admisión de la universidad de Perú. Así que veamos si entro a la facultad de ingeniería", se le escucha decir en un inicio de su video.

Asimismo, explicó a detalle, pero de manera rápida, cómo resolver la interrogante de matemáticas que le compartió su seguidor: "Son todas sucesiones geométricas y siento que lo puedo transformar en un sistema de ecuaciones de dos incógnitas".

Tras ello, simplificó el problema y, luego de varias divisiones, definió cuáles eran las variables para obtener el resultado. "Sencillita la cuenta al final", dijo la influencer Vidriales.

Luego, agradece a las personas que la siguen en su cuenta de Tik Tok y les pide que la sigan en la red social Instagram porque realizará un sorteo de cursos gratis, entradas para el teatro y más. Además, señala que quiere celebrar que llegó a los 200 mil seguidores con un fernet.

Joven argentina explica cómo resolver pregunta de examen de admisión de la UNI

La joven argentina Leila Vidriales se dirige a sus seguidores de Tik Tok, por medio de un video, y les explica cómo resolver pregunta de examen de admisión de la UNI. Este video se volvió viral en dicha red social.

Reacciones y comentarios en video de joven argentina

Cabe señalar que, en el video, la usuaria Leila Vidriales señala lo siguiente: "sencillito". Dicho clip cuenta con más de 1 millón de reproducciones, además con más de nen su asombro por la rapidez en cómo resuelve el problema de matemáticas.100 mil 'Me gusta' y más de 2 mil comentarios en la plataforma de Tik Tok.

"No entendí nada, pero vi completo", "Me perdí en 'a1 es a 1', pero buen video, muy divertido", "Sube más de la UNI de Perú", "Con esto me di cuenta de que la facultad de letras siempre fue mi destino", "Me da gusto que a ella se le haga tan fácil resolver matemáticas, yo con eso sufro hasta la actualidad", "Te necesitaba hace siete años", "¿Cómo que sencillo?", fueron algunos de los comentarios en el video.

Es así como la joven argentina expuso sus conocimientos de matemáticas a sus seguidores y los ayudó a resolver una pregunta del examen de admisión de la UNI.