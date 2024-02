Joven revela su secreto para pasar de trabajar "de lo que sea" a tener su propia empresa en EE. UU.

15/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales, la historia de Alejandra Maniguaje, ingeniera civil de profesión, sorprendió a todos, ya que la joven no dudó en revelar cómo logró dejar su trabajo en casa para tener su propia empresa en Estados Unidos, donde muchos deciden encontrar una nueva forma de vida y oportunidad de progreso.

Muchos jóvenes deciden salir de su tierra natal en búsqueda de trabajo o por temas de estudios. Algunos cuentan con apoyo de sus familiares que radican en el extranjero, pero otros deben esforzarse y no darse por vencidos para salir adelante.

Joven logra tener su empresa

En el material audiovisual, de solo 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la joven colombiana contó a todos sus seguidores por qué decidió viajar a Estados Unidos y cómo pasó de tener como la única meta de trabajar "en lo que sea" para poner mantener a su familia, sin embargo, aunque al principio la pasó difícil, logró salir adelante como toda una empresaria.

"Yo también llegué a este país a trabajar en 'lo que sea', pero tenía claro que...", se lee en la primera parte de la descripción realizada por Alejandra, mostrándose arreglando una cama, dejando entrever que ese era su trabajo cotidiano.

Luego, la joven aparece sentada frente a una computadora y sosteniendo algunos papeles de su empresa Integral Immigration Associates que ofrece asesoría y servicios para trámites de asilo, Estatus de Protección Temporal (TPS) y Permisos de Trabajo (EAD), que brinda apoyo a ciudadanos de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Venezuela.

"Quería mi propia compañía y lo logré. (...) Hay esfuerzos que valen la pena", concluyó Alejandra, logrando obtener miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven por lograr salir adelante con su propio esfuerzo y dedicación, siendo un ejemplo para muchos que a veces se ven frustrados por no tener los resultados que tanto desean.

"Me podría asesorar para iniciar cuál es el proceso con usted muchas gracias", "vi en Google su proceso no ha sido fácil, pero me gustaría ir a trabajar ahí", "felicidades, no es nada fácil", "ese es el pensamiento que se debe tomar", "fruto del esfuerzo y el trabajo duro", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo Alejandra, una ingeniera civil de origen colombiano, ahora es CEO de Integral Immigration Associates, una compañía que se dedica a preparar los formularios y las solicitudes migratorias gracias a su esfuerzo.