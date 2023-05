Joven universitaria lleva a su gato a clases y las redes estallan de ternura: "Se tituló como el más hermoso"

No cabe duda que las mascotas son seres que nos causan mucha alegría a los dueños. El reciente caso engloba a un gatito que fue llevado por su dueña a la universidad donde estudia y causó sensación en el establecimiento educativo y en las plataformas digitales por su ternura.

Según narró la usuaria de TikTok y dueña del animal, se encontraba en temporada de exámenes y no tenía con quien dejar a cargo al 'michi', por ello la mayoría de sus compañeros intentaron mantener tranquilo al pequeño, entre juegos y caricias a fin de que ningún profesor lo detectara.

Como se percibió en las instantáneas, el minino no fue hallado por ninguna autoridad, por lo que la propietaria pasó una jornada tranquila.

La descripción del clip fue: "Mi primer día en la universidad con mi mami" y la secuencia fue divulgada en la cuenta "Ottocat.cl".

"Mi mami me llevó a la universidad, me dijo Andrés "tienes que portarte muy bien y hacerme caso". Di Mucho amor, ayudé a estar a todos concentrados, serví de aguatero para algunos compañeros, tomé muchas notas y apuntes para las pruebas y también le pasé a algunos la respuesta de las pruebas que no se sabían, le soplé todo y tuve serias conversaciones con los compañeros de mi mami. Los gatitos también podemos ir a la universidad", narró la internauta haciéndose pasar por el animal.