Joven va a Matute para alentar a Alianza Lima, pero lo estafan

09/04/2023

El partido entre Alianza Lima y Paranaense causó revuelo entre los hinchas de la blanquiazul, generando más de una anécdota en las redes sociales.

Es así como el video publicado por Ángel Ramírez, en la plataforma china de TikTok, causó sensación entre sus seguidores al señalar que pasó un mal momento antes de ingresar al estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Según relata en el video, el joven influencer es hincha de Juan Aurich, pero también de Alianza Lima, por lo cual decidió asistir al encuentro deportivo, pero sufrió una estafa al momento de comprar una entrada. Casi resignado encontró a una persona que lo llevó a conseguir un boleto para ingresar y alentar al equipo de sus amores.

Una vez dentro de la tribuna sur, se quedó impresionado por el aliento que daban los hinchas de Alianza Lima, ni bien la selección ingresó a la cancha. No desaprovechó ningún momento para cantar y alentar al equipo en su primer encuentro de la Copa Libertadores.

Seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperar, el video alcanzó las 800 000 reacciones y superó el millón de reproducciones en la plataforma china de TikTok. Los seguidores no dudaron en comentar el clip.

"Siempre hay una primera vez para pisar Matute", "espero verte en la próxima", "se nota que alentaste con el corazón", "felicitaciones por ir a Matute", "hay que tener cuidado con las entradas falsas", "así dije yo en el Matute y casi me linchan", "Alianza corazón", "solo te falta aprender la canción", "antes te quería y ahora te quiero más, arriba Alianza", "saco entradas seguras", "soy de Sullana e hincho por las dos alianzas", "disculpa si te empujamos, espero que la hayas pasado bien", "me llena de orgullo que bajes a la tribuna sur", "ahora sí me caes mejor", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.

El clip se compartió en otras redes sociales como Facebook e Instagram, también generó que algunos usuarios comentaran sobre la gorra que llevaba puesta el joven influencer, ya que esto está prohibido en cada encuentro deportivo.

Próximo encuentro de Alianza Lima en la Copa Libertadores

El equipo de Alianza Lima consiguió un punto en su debut en la famosa Copa Libertadores ante el Club Athletico Paranaense, en Matute. Sin embargo, buscarán la forma de reivindicarse antes sus seguidores cuando se enfrenten a su próximo rival el 20 de abril, Libertad de Paraguay, en Asunción.