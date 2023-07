Joven venezolana revela el motivo del por qué no puede irse del Perú

Muchos extranjeros llegan al Perú por turismo, para recorrer los más bellos paisajes y descubrir la variedad cultural que posee cada región del país, pero por distintas circunstancias deciden radicar aquí. Es así como un video compartido por la cuenta de @alejandra_blankita, en la famosa plataforma de TikTok, nos muestra cómo una joven venezolana revela el por qué no puede volver a su país.

En el material audiovisual, de 15 segundos de duración, se ve cómo una joven extranjera, luce una polera rosada y comienza a bailar al ritmo de la canción 'Costeñita' del Grupo 5, destacando la letra "porque te quiero mucho", dejando entrever su deseo de no regresar más a su país porque simplemente ama al Perú.

"Te fallé Venezuela, pero amo a Perú. No puedo irme, aquí me quedo", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado dejar sorprendido a más de uno de sus seguidores en la plataforma china y alcanzó alrededor de 100 mil reproducciones y 7 mil 'me gusta'.