Policía descubre a su esposa siendo infiel con su compañero: "Yo como un mar*ca trabajando"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender, pero esta vez con un video subido por un agente de Sijín, en Colombia, quien encontró in fraganti a su esposa infiel con uno de sus colegas policial y en su propia casa. Sin embargo, se mostró más indignado cuando la mujer que creía era el amor de su vida, le pidió que se vaya de su hogar.

Muchas parejas atraviesan problemas en su relación, pero uno de ellos 'saca los pies del plato' y cometen una infidelidad rompiendo así toda la confianza que existía entre ellos.

Encontró a su esposa infiel

En el material audiovisual, de dos minutos y 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un funcionario de las Seccionales de Investigación Judicial y Criminal (Sijín) de Cumaral, Meta, se vio envuelto en un drama personal que pronto trascendió en un tema de interés nacional, en Colombia.

"Llego a mi casa y me encuentro a mi esposa con este compañerito. Qué bonito compañero que tengo de la Sijín, ¿cierto?. Gracias", es como inicia el video el hombre indignado. Incluso el amante, tenía su moto estacionada dentro de la sala de la vivienda, donde habría tenido intimidad con su esposa.

"Fue su esposa", es lo que le responde el hombre con el que le fue infiel. A lo largo del video, la víctima de esta infidelidad constantemente agradece a la mujer y a su amante y les cuestiona si tienen algo que decir al respecto, además, por las palabras de este hombre, se sabe que el nombre de su esposa es Sara.

¡Ella lo bota de casa!

Asimismo, el hombre le pide 'a la trampa' de su esposa que se retire del lugar porque era momento de dejar las cosas claras en su relación.

"¿Usted qué espera, paisano? ¿Que yo me vaya para que usted quede con ella? Arranque, mijo, que yo vivo acá". Sorprendentemente, el señalado 'mozo' no se va, se cruza de brazos y se queda inmóvil e incluso le expresa que sentía pena por la situación.

"¿Pena?, pena me da la mujer que yo tenía. Yo como un mar*ca trabajando y mi mujer con usted acá encerrados en la casa. Eso sí me da pena, eso sí me da pena a mí", comentó la víctima de la infidelidad.

Sijín toma medidas

Luego, otro hombre, aparentemente el hermano de la esposa, aparece en escena, mientras la mujer insta a su esposo a abandonar el hogar y regresar al día siguiente por sus pertenencias, petición que él rechaza.

"Váyase, venga a las cinco de la mañana con la camioneta de su amigo y se lleva las cosas. (...) Lárguese con sus cosas o se las saco, es mi casa", decía la mujer entre lágrimas.

Ante el revuelo que causó el video que circuló por redes sociales, la institución policial colombiana se pronunció al respecto y señaló que tomarán las acciones pertinentes.

"Siendo aproximadamente las 1.30 p. m. (del 29 de enero), momento en que el funcionario llega a su residencia ubicada en el municipio de Cumaral, Meta, (la mujer) argumenta que la agredió verbalmente y la amenazó, porque según el policía, la persona que se encontraba en la vivienda con ella a esa hora era su amante. El uniformado había hecho un video que iba a subir a las redes sociales para dañar su reputación", escribieron.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron indignados con la mujer por no ser sincera con su pareja antes de serle infiel.

"Este efectivo de la Sijín no solo le metió el p**í sino también la moto a la sala. Si pones la moto en la sala, esa mujer es tuya para siempre", "sin tombos no hay paraíso", "qué pena por ella, y me enteré de que tomó algo tóxico y su vida pende de un hilo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un agente de Sijín encontró a su esposa siéndole infiel con un excompañero de la misma institución, en Colombia.