Jóvenes españolas califican las citas con peruanos como un '10' absoluto: "Son muy guapos"

04/01/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok, un fenómeno romántico ha captado la atención: jóvenes españolas han otorgado una calificación perfecta de '10' a las citas con peruanos. Más allá de la mera atracción, estas mujeres destacan su belleza como el factor clave detrás de esta apreciación. Esto ha desencadenado debates y reflexiones.

Polémicas declaraciones

El influencer Sebastian26ss, conocido por sus videos en TikTok, se aventuró a preguntar a un grupo de jóvenes españolas sobre sus preferencias en el ámbito romántico. La pregunta central fue: ¿qué características debe tener un hombre para obtener la calificación perfecta de '10'?

La respuesta sorprendente fue unánime: " debe ser peruano ". Ante la posibilidad de considerar también a hombres latinoamericanos en general, las jóvenes españolas destacaron la importancia de que fueran específicamente peruanos.

Razones de la atracción

Cuando se les pidió explicar el motivo detrás de esta preferencia, las respuestas revelaron un patrón claro. Una de las entrevistadas afirmó que los peruanos son "muy guapos", mientras que otra compartió una anécdota personal: "Tengo un amigo peruano y es muy guapo, tienen un algo especial".

La tercera entrevistada añadió que el acento peruano también contribuye a su atractivo. Estas afirmaciones resonaron en las redes sociales y generaron un debate entre los cibernautas, algunos incrédulos y otros compartiendo experiencias similares.

Reacciones en redes sociales

El video de TikTok, capturando la espontaneidad de las respuestas y la sorpresa del influencer, no tardó en volverse viral, acumulando casi 7 millones de visitas en poco tiempo. Comentarios variados inundaron la sección de respuestas, desde la incredulidad hasta la especulación sobre la autenticidad del encuentro. Algunos usuarios sugirieron que podría ser una broma del "Día de los inocentes", mientras que otros expresaron desconcierto.

"Creo que no estamos hablando del mismo Perú", "¿Esto es real?" y "Me he criado en la ciudad equivocada", fueron algunos comentarios que recibió la publicación viral de TikTok.

España, el destino favorito de peruanos

En junio de 2023, Avianca informó que España figura entre los destinos internacionales más populares para los peruanos. En este contexto, Madrid, la capital española, se posiciona como la cuarta ciudad extranjera más visitada, con 80,796 pasajeros embarcados desde Lima.

La atracción declarada de estas jóvenes españolas hacia los peruanos no solo destaca la diversidad y aceptación en la sociedad española, sino que también ilustra cómo las conexiones personales y las características culturales pueden jugar un papel crucial en las relaciones interculturales.