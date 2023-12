Jóvenes señalan que una relación no funciona si ellas deben pagar mitad de la cuenta: "Ellos deben tener iniciativa"

12/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y controversiales, como el compartido en TikTok, donde un grupo de jóvenes manifestaron que nunca saldrían con un chico que le pidan pagar la mitad de la cuenta en su primera cita, ya que debería ser una iniciativa por parte de ellos.

Muchas personas buscan encontrar "su media naranja", con quien puedan compartir el resto de sus vidas, pero antes deciden poner una serie de requisitos que deben cumplir antes de salir con ellos.

No desean pagar la cuenta

En el material audiovisual, de un minuto y 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que alrededor de tres mujeres son interceptadas por Sofía Rendón y dan su punto de vista sobre si estarían de acuerdo con pagar la mitad de la cuenta al ir a comer o asistir a un establecimiento recreacional con un hombre.

"¿Qué opinas del 50/50?", fue la pregunta general, que generó respuestas sorprendentes, ya que indicaron que odiaban a los chicos que no eran caballeros ni demostraban cuánto las quieren si les hacían ese requerimiento.

"No creo en eso", "Lo odio con toda mi vida, con todo mi ser, con toda mi alma", "No funciona", "Si alguien te invita a salir, creo que el hecho de invitarte ya es como él debería de pagar", "Él tiene la iniciativa, te dice yo voy a invitar, él tiene que pagar", respondieron las jóvenes en la famosa plataforma china.

¿Por qué sus respuestas?

Las mujeres peruanas revelaron que su decisión era porque consideraban que ellas invierten su tiempo y dinero arreglándose para sorprenderlos, por lo cual, al menos, ellos deberían ser amables al pagar en las citas.

"O sea en mis uñas (he gastado) más de 100 soles. Mi cabello, lo que uso, mi perfume, también el taxi que gasto para ir allá. O sea, mi ropa. El tiempo que también es una inversión. Siento que damos mucho y me parece como imposible que alguien te pida (para pagar la cuenta). Hasta ahora no me ha pasado", expresaron.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en lamentar que los jóvenes de hoy en día no den prioridad al amor.

"Yo siempre pido ayudar con la cuenta, es un tema de respeto y el desarrollo de responsabilidad afectiva", "el que invita paga y punto", "¿por qué disfrutamos nosotras que ellos paguen? ¿Acaso ellos tampoco no pueden disfrutar que nosotras podamos pagarle la cuenta?", "concuerdo que la primera cita o 2 pague el hombre. Pero no me vengan con el gasto de las uñas, perfume, peinado, accesorios", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un grupo de mujeres peruanas revelaban que odiaban que los chicos pidan que ellas paguen la mitad de la cuenta en sus citas.