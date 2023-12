Joven afirma que no quiere trabajar porque vive de apoyos del gobierno: "La vagancia a veces gana"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en TikTok, donde un joven argentino reveló cómo mantiene a su familia y se definió como un vago desde hace 21 años, ya que vive gracias al apoyo del gobierno de su país.

Muchas personas buscan la forma de salir adelante y tratan de conseguir un trabajo en lo que puedan, sin embargo, hay otros que deciden aprovechar los distintos beneficios sociales que brindan sus respectivos países.

En el material audiovisual, de un minuto y 41 segundo de duración, se ve el preciso momento en que Rubén, vecino de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, es interceptado por una reportera de Todo Noticias, y la deja completamente sorprendida por manifestar los motivos que lo tienen sin trabajar y mucho menos dedicarse a los estudios.

El joven de 21 años vive con sus dos hijas, su pareja y su hermano, pero mencionó que nunca prestó servicios ni fue empleado. Rubén relató con seguridad frente a la cámara que es un estilo de vida que siempre escogió y no le importa las críticas que recibe constantemente.

"¿Trabajás? No, respondió. "¿Y qué hacés?", le dijo contemplando que quizás había alguna otra actividad que ella no estaba teniendo en cuenta. "Nada", recalcó Rubén.

Seguido a ello, el joven expresó que "vivo de pensiones, la vagancia a veces gana. (...) Hace 21 años que estoy de vago y no me da vergüenza. Me enseñaron que vergüenza es robar y no traer nada para la casa. Y yo no le robo nada a nadie".