"Juntas aunque pasen los años": Dos abuelitas conmueven al juntarse todos los días para comer

15/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Amor, empatía, incondicionalidad, son algunas características que encontramos en los distintos videos que se suben en las redes sociales como TikTok. Muchas veces la amistad de una persona dura poco tiempo por distintas circunstancias, pero estas dos mujeres demostraron que no hay ninguna excusa para dejar de lado su amistad.

Es así como un video publicado por la cuenta de Joel Illescas, @joelillescas en la plataforma de TikTok, sorprendió a todos por mostrar a su abuelita caminando con su mejor amiga por una de las calles del barrio en el que viven. Ambas mujeres sonríen al percatarse de que su encuentro estaba siendo grabado. Las miradas de ambas denotaban complicidad de años.

"Todos los días mi abuela va a buscar a su amiga María para ir a comer juntas", se lee en la descripción del video que conmovió a más de un usuario de la plataforma china.

"Yo quiero una amistad así": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video logró alcanzar más de 1,6 millones 'me gusta'. Asimismo, generó que los seguidores de la cuenta de TikTok no dudaran en comentar y conmoverse con el encuentro de las adultas mayores.

"Eso sí es amistad", "necesito empezar a juntar dinero para comprarme una casa grande para vivir con mis amigas cuando estemos viejitas", "amor verdadero", "mi abuela tenía muchas amigas, pero todas han fallecido y ahora está muy sola", "se me ha metido algo en el ojo", "me pregunto si tendrán fotos de ellas juntas cuando eran jóvenes", "nosotras y la Jimena de viejitas, la pregunta es quién será la que va a seguir caminando", "si no vamos a ser así no quiero nada", "pero qué señorita tan hermosas, qué dicha poder disfrutar cuando lleguemos a esa edad", "ojalá y seamos así a esa edad", fueron algunas de las reacciones de los usuarios de TikTok.

Video tiene 7 millones de reproducciones

Muchos se sintieron identificados con la escena y no dudaron en etiquetar a sus mejores amigas para expresar los agradecidos que están por mantener viva su amistad y esperan mantenerla por muchos años, así como las protagonistas del video.

"Amistad de la buena", "no quiero una amistad duradera contigo, solo algo como esto nada más", "Alex Sánchez lo espero con ansias, llegará una eternidad contigo", "algún día así nuestros días, ya sin ocupaciones", "nosotras de señoras", "nosotras de viejas, no sé piénsalo", escribieron otros seguidores en las redes sociales.