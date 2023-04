¡Insólito! Joven universitario juega Tekken en plena clase

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales vemos distintas escenas cómicas y anécdotas de cientos de estudiantes, como su proceso en exámenes de admisión, colas en los comedores o mostrando su rutina estudiantil. Sin embargo, esta vez, el caso de un joven estudiante causó revuelo por ser visto en plena clase jugando Tekken.

En el video publicado por la cuenta de @giansitosoto, en la plataforma de TikTok, se ve cómo un profesor está impartiendo su clase a un grupo de alumnos.

Todos parecen estar prestando atención, pero uno de ellos es visto jugando un videojuego popular llamado Tekken, en su computadora.

"No sabe valorar el esfuerzo de sus padres": reacciones al video

Como era de esperar, el video que logró alcanzar los 50 000 de reproducciones, 1000 me gusta, también generó la participación de cientos de usuarios que comentaron sobre la insólita escena.

"Así es cuando los papis le pagan la U", "esos son los que a final de ciclo me hacen platudo", "cuando uno es chibolo hace cualquier locura", "ese no valora lo que sus padres pagan", "de ahí porque no tengo trabajo", "yo me pongo a jugar super Bomberman 3", "cuando uno es chibolo hace cualquier locura, pero ya cuando pasan más de los 30, ahí verán", "ahí se ve a quien lo mantienen y quién paga con su plata su mensualidad", fueron algunas de las reacciones de los usuarios de la plataforma china.

Muchos no dudaron en criticar la actitud del joven, mientras que otros aprovecharon el momento para compartir sus experiencias y anécdotas, alegando que ellos también hicieron lo mismo en sus respectivas universidades.

"Ese no valora lo que sus padres pagan, es peor no sea tarde cuando se den cuenta, eso que muchos trabajan y estudian", "y entonces para que sienta adelante", "ese es el que va a jalar", comentaron en el clip.

¿Cuáles son los síntomas para reconocer una adicción a los videojuegos?

La adicción a los videojuegos consiste en un patrón de juego persistente y recurrente que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo durante un periodo mínimo de un año. Esta adicción no se define por el número de horas que se juega, sino por las consecuencias y repercusión que tiene en las distintas áreas de funcionamiento de la persona. Entre los principales síntomas a identificar están: