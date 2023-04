Mujer no deja que su esposo salga de casa porque que es "muy guapo": Tengo miedo que me lo quiten

10/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Cuando una mujer está perdidamente enamorada, se le nota y lo deja al descubierto. Una mujer se volvió viral en redes sociales por sus declaraciones durante una entrevista en la que aseguró que no permite que su esposo salga de casa porque es "muy guapo" y tiene miedo que otra se lo quite.

¿Qué dijo la mujer durante la entrevista?

Una reciente entrevista se acaba de viralizar en TikTok. En el video se logra observar a una mujer, acompañada de su esposo, que estaba siendo interrogada por joven de nacionalidad mexicana. En un inicio, la señora reveló que las féminas le tienen envidia porque su pareja es "muy guapo".

"Las mujeres me tienen envidia por el novio tan guapo que tengo. Me tienen envidia por su barba, sus labios, sus ojos, todo eso que me cautiva a mí", inició.

Segundos después, la mujer reveló que teme a que otra le quite a su esposo, por ese motivo no permite que él salga de casa ni tenga amistades con otras féminas.

"Y tengo miedo a que me lo vayan a quitar o que vayan a venir aquí a la casa porque él es muy muy guapo. Es tallado por los mismos dioses, míralo", le dice al entrevistador.

La reacción del esposo

Al escuchar estas palabras, el joven entrevistador pidió al esposo de la mujer que opine sobre sus palabras y él respondió: "Es algo que siempre me ha dicho, que soy muy guapo, por eso no me deja salir".

Incluso, reveló que debido a los celos de su esposa, perdió a sus amigos y compañeros que tenía. "Mis amistades que tenía cercanas ya no frecuentan tanto", expresó.

La mujer, cuya identidad es desconocida, finalizó la entrevista asegurando que de ninguna manera iba a permitir que su esposo salga de casa, pese a que sabe que no está bien.

"Lo llegan a ver y me han dicho que me tienen mucho envidia y me lo quieren robar me lo quieren quitar la verdad pero no por eso yo lo tengo en la casa", finalizó.

Hilarantes comentarios

Hasta el momento, el video viral compartido por el usuario de TikTok Icefire suma más de 55 millones de visualizaciones y casi 4 millones de me gusta. Las palabras de la mujer también provocaron hilarantes comentarios de los usuarios.

"Uy se parece a William levy", "Admiro es la seriedad del que entrevista", "Adiós, Evan Peters. Hola, señor tallado por dioses", "En los ojos perfectos eres arte así de simple.", "Sinceramente la belleza está en los ojos del que la mira", "Que parpadee dos veces para ayudarlo a escapar", fueron algunos comentarios.

A menudo, usuario de TikTok Icefire entrevista a esta pareja. Gracias a su contenido, el tiktoker tiene casi 2 millones de seguidores en la popular red social china.