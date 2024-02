¿La perdonó? Mujer borró videojuego a su novio en el que había gastado más de 80 mil dólares

10/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito caso donde una joven reveló que decidió borrar y romper los videojuegos de su novio porque estaba cansada de que él prefiera pasar más tiempo con ellos frente a su PC en vez de salir con ella a otros lugares.

¿Broma cruel a su pareja?

En el material audiovisual, de solo dos minutos y seis segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven sostiene en sus manos un disco que sería uno de los tantos videojuegos de la NBA que compró su pareja para su entretenimiento, para comenzar a partirlos en dos.

Seguido a ello, pasa a sentarse frente a la PC que estaba en medio de su sala para empezar a borrar los jugadores que tenía guardado y así no pueda volver a jugar con ellos y realice algo más productivo con su vida.

Reacción del novio

Su pareja llegó y de inmediato se da cuenta de que algo no anda bien cuando abre su juego, pues sus cuentas no están y no soportó ver lo que hizo su pareja y comenzó a lamentarse y a gritar desesperadamente porque había invertido más de 80 mil dólares reales en la compra de los jugadores del videojuego y ahora serían imposibles de volver a recuperarlos.

Sin embargo, lo que dejó sorprendidos a todos fue que en su desesperación de no saber qué hacer, el chico tiró su computadora al piso.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar el accionar de la mujer por no ser clara con su pareja y decirle que le preste más atención en vez de romper lo que más le gustaba como hobby.

Por otro lado, algunos usuarios se preguntan si el chico logró perdonar a su novia o no, ya que no dieron más detalles sobre qué pasó después de la escena.

"¿Eso es exigible?", "mi esposo le encanta jugar, y esta Navidad le regalaré el meta quest 2 y jamás sería capaz de hacer", "una demanda para recuperar el dinero", "¿alguien sabe si está viva y la perdonó?", "no exageró... es como a ella le bote, carteras y maquillaje más caros porque pasa tiempo maquillaje", "un juego que le costó 80,000 hasta yo lloro", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran polémica en redes sociales tras ver cómo una joven no lo pensó dos veces y decidió romper y borrar el videojuego de su pareja a pesar de que le costó más de 80 mil dólares, todo porque no le hacía caso ni pasaba tiempo con ella.