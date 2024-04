Hombre ROMPE EN LLANTO al revelar su miedo de perder a su perrito: "No existe mi vida sin Pipo"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un enternecedor caso compartido en TikTok, donde un hombre rompe en llanto al revelar que uno de sus mayores miedos en la vida es la muerte de su querido perrito de 14 años, que se robó su corazón, Pipo.

Muchas personas cuidan de sus mascotas como si se tratara de un integrante más de sus familias, por lo cual, los engríen, compran sus juguetes favoritos, ropa, no descuidan su alimentación y siguen con mucho cuidado las indicaciones de sus médicos veterinarios para que no enfermen sus 'perrhijos'.

En el material audiovisual, de solo tres minutos y 39 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre argentino identificado como Pablo cuenta a sus seguidores el gran cariño que tiene a su perrito Pipo, a quien rescató de la calle.

A diario, Pablo sube videos de las divertidas aventuras que vive junto a su mascota, que ha sabido ganarse todo su cariño y le ha demostrado amor incondicional, por lo cual, una pregunta lo dejó reflexionando.

"Muchos me dicen ¿qué vas a hacer cuando Pipo no esté?", comenta Pablo, a lo que responde: "Para mí la vida sin Pipo no existe. No hay vida para mí sin el Pipo y siempre hemos dicho que mientras estemos juntos la tormenta estará lejos".