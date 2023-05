"¿Le creerá?": Profesor graba un peculiar video para reportarse con su novia

29/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas relaciones se basan en la confianza y la comunicación. Sin embargo, otras parejas deben mandar algunas señales para que el amor de su vida les crea y sepan qué hacen constantemente cuando no están juntos. Es así como un video compartido por la cuenta de @yuryespinoza72, en TikTok, causó el asombro de muchos de sus seguidores.

Se reporta para que su novia no piense mal

En el material audiovisual se ve el preciso en el cual un joven maestro de Andahuaylas sostiene su celular para grabar frente a todos sus alumnos y mandar un mensaje a su novia.

"Amor estoy enseñando, no vas a pensar mal ah, a veces piensas cosas extrañas. Mira, estoy acá con los jóvenes trabajando, por favor, ¿ya?, por favor, ¿sí?", se oye decir al docente de forma irónica.

La escena causó gracia y sus alumnos no dudaron en comenzar a reír por la peculiar escena que protagonizaba su profesor. Algunos señalaron que su novia debería confiar más en él.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia en distintos medios de comunicación y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena protagonizada por este joven profesor.

"Está bien amor, no te preocupes, te creo, ¿viste que las evidencias es mejor?", "qué guapo", "cómo debe ser", "se ganó a todos los alumnos, esos profesores valen oro", "el muchacho cuántos amores tiene ¿será que si hago igual todas me dicen amor?", "ojalá y los profesores del colegio de mi hija fuesen así de dinámicos ¡más como usted profe!", "la esposa del profe: aún no te creo", "jajaja con evidencias", "genio dijo amor y no un nombre, este video sirve para varias", "yo esperando tu video", "Luego de mandar el video dice: "Listo chicos la clase terminó, pueden irse", "ya sabes, amor", "nosotros lo cuidamos", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

¿Qué te aporta tener confianza en tu pareja?

La confianza mutua y la confianza en sí mismo son los ingredientes esenciales para una vida conyugal feliz.

La confianza hacia otra persona te aporta tranquilidad, seguridad, reduce tu nivel de incertidumbre y estrés relacionados con esa persona y la sensación de que tienes un "hogar" al que regresar, donde refugiarte, donde sentirte seguro y comprendido. También es clave para que se dé la suficiente profundidad emocional y empatía necesaria para generar intimidad.