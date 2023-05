"¡Lo logramos, papá!": Joven sorprendió a su papá con un noble gesto

La graduación es un momento importante y especial para muchos jóvenes, porque es el día que cumplen una de sus metas y dan un paso más para convertirse en profesionales, por lo cual les gustaría compartir su alegría con sus amigos y familiares. Es así como una publicación realizada en redes sociales conmovió a más de uno al conocer la historia de una joven que fue hasta el trabajo de su papá para darle una gran sorpresa.

En la publicación se ve cómo la joven, graduada en licenciatura de Administración, en México, no duda en mostrarse agradecida con su padre, quien trabaja como lustrabotas, por siempre apoyarla y brindarle todo su amor para que pueda culminar satisfactoriamente su carrera universitaria.

En las imágenes se aprecia a la flamante graduada con su toga y unos carteles en mano, mientras que su padre atiende a una persona, que le pregunta sobre él y su familia. En los primeros mensajes mostrados por la joven, se leyó:

"Mi papá siempre ha pensado que me avergüenza, pero gracias a él hoy me gradué. Mi mamá nos dejó por otra familia y él siempre dio la cara por mí. Nunca buscó a otra mujer porque decía que yo era la mujer de su vida. Nunca ganó mucho dinero, pero trabajaba el doble o el triple para que nunca nos faltara nada", dijo, por medio de los anuncios. "No pudimos llevar invitados a la graduación, así que decidí llevar la sorpresa a su trabajo", manifestó la joven conmovida.