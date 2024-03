"Los peruanos son unos chol*s marginales": Youtuber peruano despotrica de sus compatriotas en España

Las declaraciones del youtuber peruano, Christian Vilchez, han causado polémica en las redes sociales. El joven influencer, que vive hace siete años en España, despotricó contra sus compatriotas en un podcast del País vasco, tildando a los peruanos de "chol*s marginales".

Christian Vílchez tiene un canal de YouTube, donde comparte conducción con otros influencers de diversos países, y en un reciente video fue consultado sobre si renunciaría a la nacionalidad peruana. Además, sorprendió al decir que no tiene rasgos peruanos como la mayoría de sus compatriotas.

"Yo sí (renunciaría a mi nacionalidad). Lamentable sí soy peruano porque nací allá, pero eso no tiene nada que ver. [El físico también dice mucho] No, no, no, mi físico, no... porque los peruanos tienen otros rasgos que... afortunadamente soy de la capital, o sea", expresó.