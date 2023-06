"Todo por mi princesita: Hombre gasta 100 mil dólares en la fiesta de XV de su perrita

Muchos consideran a sus mascotas como un integrante más de su familia, incluso como un hijo o hija, por lo cual no dudan en gastar en sus cuidados, alimentación y salud. Es así como el video compartido por la cuenta de @fluffyguy, en la famosa plataforma asiática de TikTok, causó el debate entre sus seguidores al ver cómo un hombre celebraba a lo grande el quinceaños de su pequeña chihuahua.

En el material audiovisual de 22 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el comediante Gabriel Iglesias decidió compartir la fiesta que organizó para que sus amigos y familiares compartieran con él el XV años de su perrhija llamada "Risa".

"La gente dice: 'Oh, desperdiciaste dinero', pero no. Estoy celebrando algo que significa mucho para mí, así que no reparé en gastos. Fue una noche muy costosa, pero muy memorable", indicó el comediante Gabriel Iglesias.