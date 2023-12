Madre termina la preparatoria y sus hijos la abandonan en su graduación: "Yo siempre estuve para ellos"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una madre revelaba que logró cumplir su sueño de acabar la preparatoria, pero no contó con la presencia ni el acompañamiento de las personas que más quiere en este mundo: ¡sus hijos!

Muchas personas se esfuerzan por lograr conseguir graduarse de sus colegios y universidades, y esperan celebrarlo al lado de sus amigos y familiares, pero por distintas razones, algunos no logran llegar a tiempo o deciden no acudir.

En el material audiovisual, de solo 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer identificada como Lucía Silva se encuentra en un amplio salón donde se llevaba a cabo su ceremonia de graduación de la preparatoria y manifestó que siempre se esforzó al máximo para salir adelante y poder culminar sus estudios que la permitan conseguir un mejor trabajo y ayudar a su familia.

Sin embargo, la mujer se encontraba triste y decepcionada al ver que ninguno de sus hijos se hizo presente en la ceremonia y lamentó que a pesar de que "ella siempre estuvo para ellos", en los buenos y malos momentos, ellos no puedan acompañarla en un momento tan especial en su vida.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados por conocer la historia de la mujer. Asimismo, expresaron que una madre siempre demuestra su amor incondicional y que a pesar de que ellas "pueden criar a 100 hijos, ellos no pueden con una mamá solos".

"Usted siéntase orgullosa de sus logros, señora, bien por usted", "qué desgraciados pueden llegar a ser los hijos", "entiendo la decepción de la madre, pero el logro es de ella y debería estar muy orgullosa", "pues nunca esperé nada de los demás, así jamás se sentirá decepcionada", "una madre es para 100 hijos; pero 100 hijos no son para una madre", "ahh no los crio bien señora si damos tiempo con amor a los hijos ellos lo corresponden igual, usted no lo hizo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.