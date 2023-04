"¡Con esfuerzo, esto es para ti!": Joven dedicó su graduación a su madre fallecida

Muchos jóvenes buscan la forma de conseguir terminar sus estudios universitarios motivados por el apoyo constante de sus padres y familiares.

Es así como la historia de Ángelo Vargas Serrano, un joven del distrito Desamparados, en Costa Rica, se volvió viral en Facebook y distintas redes sociales, al cumplir la promesa que le hizo a su madre antes de morir.

Según relató el joven a un medio de su localidad, su madre falleció en el 2020, pero no dejó que el terrible momento que pasaba le impidiera terminar sus estudios, todo lo contrario, lo tomó como una motivación para obtener buenas calificaciones que le permitieran conseguir el bachillerato de la preparatoria.

"Te prometí que me iba a graduar cueste lo que cueste y esa promesa siempre estuvo en pie; este título que voy a recibir, va dedicado a cada día de trabajo tuyo bajo el sol, agua, frío; por cada esfuerzo tuyo por sacarme adelante, va para ti porque sin ti esto no fuera posible ahorita. Eras todo para mí y cuando te fuiste ya no tenía sentido mi vida y esas promesas me tienen siempre echando para adelante. Te amo y sé que Dios un día nos volverá a encontrar y poner juntos", escribió en una carta hacia su madre.