"Me costó más de una vez": Primer puesto de medicina en San Marcos dio a conocer su método para ingresar

Gina Tovar es una joven de apenas 18 años que recientemente consiguió una complicadísima hazaña: ingresar como primer puesto en la carrera de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Recientemente, explicó el peculiar método que utilizó para ingresar, sorprendiendo a más de uno.

La joven, oriunda de San Juan de Lurigancho, explicó que no fue sencillo alcanzar una vacante, y que incluso fracasó en su primer intento, y si bien consiguió su objetivo en la segunda oportunidad, el proceso para llegar hasta el mismo fue complejo, y tuvo múltiples altibajos.

La ahora estudiante de la 'decana de América' comentó que inició sus preparaciones en una academia preuniversitaria, donde logró adaptar su método de aprendizaje para "estar preparada para hacer preguntas y poder responder las que hacía el profesor".

"Empecé en una academia desde enero (de 2023). También decidí no postular en marzo último porque no me sentía preparada. No tenía confianza de mis capacidades. Por eso postergué (mi postulación) a octubre, que terminó siendo en diciembre", expresó a La República.