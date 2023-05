Magaly Medina tuvo noble gesto con fans que la esperaban fuera del canal

Considerada por muchos como la reina de la televisión peruana, Magaly Medina, tiene muchos seguidores y fanáticos, así como también tiene detractores. Pero esta vez quedó demostrado que hay muchas personas que siguen fielmente a la urraca, pues un grupo de jóvenes lograron que Magaly lo deje entrar a las instalaciones de ATV para que se tomen fotos con ella, la reacción de los fans fue emotiva.

El video que fue publicado por la cuenta @gfrancopc, lleva como título "Magaly deja pasar a tres hinchas al canal para tomarse fotos", y al parecer fue grabado por alguien de su equipo de trabajo, pues se puede ver que se acerca poco a poco a la escena y en cierto momento disimula la grabación con papeles que llevaba en la mano.

El clip que fue subido a TikTok, también lleva como descripción "Señoras gritaban y al verlas. Magaly las dejó pasar al canal", y en el mismo se puede ver que tres personas se acercan a la conductora y la abrazan para tomarse fotos con ella, quien vestía una bata, un chall y zapatos cómodos. Después de tomarse fotos, sus fanáticos le dijeron que se ve hermosa y se fueron gritando "gracias", pues al parecer no esperaban conocer a Magaly de forma tan repentina.

El video se volvió viral rápidamente, pues ya cuenta con más de 3 mil "me gusta" y 50 mil visualizaciones. Además, las personas que vieron el video expresaron en comentarios su deseo de conocer a la periodista y tomarse fotos con ella.

"Hermosa persona Magaly", "Ojalá cuando viaje a Perú me pueda tomar una foto con Magaly ese es mi sueño mucho frío", "Yo también quiero tomarme fotos con Magaly me encanta su personalidad", "Quién no quisiera una foto con ella es una mujer admirable", "Las dejó locas de la emoción", "Magaly calladita No más vuelve loca la gente", son algunos de los comentarios en el Tiktok.