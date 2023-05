Yahaira Plasencia hace desplante a emisora radial tras ver cámaras de "Magaly Tv, La Firme"

La cantante salsera Yahaira Plasencia tenía programado una entrevista con una emisora radial y cuando se percató que estaba un reportero de "Magaly Tv, La Firme", la artista decidió retirarse de la cabina para protagonizar un berrinche.

Se pudo observar en las imágenes que Yahaira se incomodó con el equipo de radio al notar la presencia del micrófono de "Magaly Tv, La Firme" en la cabina. Acto seguido, agarró del brazo a su jefa de prensa y juntas abandonaron la zona.

"A mí no me gusta que me sorprendan", se le escucha decir a la salsera tras negarse a dar la entrevista radial.