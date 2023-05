"Me voy a desmayar": Mujer reacciona eufórica tras enterarse que obtuvo un boleto para el concierto de Luis Miguel

20/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Ser fanático muchas veces conlleva a hacer muchos sacrificios y las cosas impensadas para poder pasar un concierto o tomarse fotografías con el artista que más queremos. En México, una mujer reaccionó de manera eufórica tras enterarse que obtuvo un boleto para un concierto de Luis Miguel.

¡No,Luis Miguel!

Una ciudadana mexicana no pudo más con la emoción. Reaccionó de una manera un poco inesperada al enterarse que había obtenido una entrada para ver al "Sol de México"; ya

que recientemente se ha abierto una segunda preventa de boleentradatos para ver al artista.

El clip viral titulado: "Cuando te regalan los boletos para ir a ver a Luis Miguel y casi te desmayas" le pertenece a la cuenta de Tik Tok @prissy_617. El video comienza mostrando a una mujer, de aproximadamente cincuenta años, en su sala abriendo un sobre.

Es en ese momento, donde se emociona al máximo, al punto de gritar eufórica: "¡Nooo... Nooo... Luis Miguel!... ¡Me quiero desmayar!".

La parte curiosa del video vino de parte de un perrito que se acercó a su dueña cuando esta se encontraba gritando emocionadamente. El gesto de preocupación del can causó especial atención y risa por parte de seguidores de Tik Tok.

Reacciones ante el video viral

El video de 19 segundos cuenta con más de mil reproducciones, 668.1 mil me encanta, 3 250 comentarios y 11.6 compartidos.

Como era de esperarse, la reacción de la mujer se hizo rápidamente viral en la plataforma china, desatando todo tipo de comentarios.

En su mayoría reaccionaron a favor de la fanática: "Ellas son las verdaderas fans, nosotros que", "el regalo que todas hubiéramos querido recibir... Felicidades... Disfrútalo", "nada como ver a mamá feliz, por ver a papá", "qué felicidad, Luismi", "Aaaayy, que felicidad por la sra".

Otros comentarios resaltaron la reacción del cachorro al ver a su dueña gritar de felicidad: "el perrito preocupándose", "cómo se despertó el perro jajsjaj".

Algunos comentarios de los internautas se relacionaban con la emoción de la señora al ver su entrada: "yo soy la señora", "esa sería wey, pero no tengo a nadie que me quiera tanto", "no hay mejor video que describa mi emoción al comprar por fin boletos para mi primer concierto", "lloré de emoción, jajajaja".

Las opiniones con sarcasmo tampoco se dejaron de leer en la cajita de comentarios de Tik Tok: "tendré hijos na más pa' que me regalen boletos pa los chinos", "¿o sea que probablemente ellos me ganaron mi boleto y por eso no alcancé?".

Es así como conocemos la reacción viral de una mujer que reaccionó eufóricamente tras conocer que había obtenido un boleto para asistir a uno de los conciertos de su cantante favorito, Luis Miguel.