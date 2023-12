Joven visita la tumba de su abuelito para dedicarle su título universitario: "Este triunfo es para ti"

21/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores y enternecedores, como el compartido en TikTok, donde una joven dedicó su graduación universitaria a su abuelito, quien ya había fallecido y no pudo verla recibir su diploma.

Muchos jóvenes desean compartir con sus seres queridos cada uno de sus triunfos, tanto en el ámbito personal como profesional, como lograr cumplir sus sueños universitarios, con tanto esfuerzo y dedicación. Sin embargo, no siempre las cosas salen como una las espera y se sufre la partida de uno de ellos.

Dedica triunfo a su abuelo

En el material audiovisual, de solo 16 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Jaqueline, originaria de León, Guanajuato, acude al cementerio donde se encuentra sepultado su abuelito, Juan Ramírez, para poder darle una gran noticia, que a él le hubiese alegrado en vida: ¡logró graduarse en Pedagogía!

"!Abuelito, ya me gradué, es para ti, gracias por todo!", gritó emocionada al momento de quitarse la estola de graduación y dejarla en su gaveta.

La joven mexicana realizó este conmovedor gesto señalando que su abuelo siempre fue un hombre que le brindó su apoyo y amor incondicional, nunca dudaba en apoyarla tanto en los buenos y malos momentos. "Gracias a él no me rendí en cada obstáculo o cuando me sentía cansada", recalcó.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven por ser agradecida y nunca olvidarse de las personas que siempre la apoyan en cada etapa de su vida.

Otros usuarios expresaron que el espíritu y aliento de su querido abuelito siempre la acompañaron, guiándola hacia sus metas académicas y profesionales, es por ello, que Jacqueline decidió subir un nuevo video donde mostraba imágenes de su 'nonito' Juan.

"Bendiciones desde el cielo, te escuchó tu dedicación, sigue adelante", "felicidades hermosa, Dios te bendiga y tu abuelo debe estar muy orgulloso", "eres una nieta agradecida, tu abuelo te ama mucho y está feliz por ti", "cuando mi abuelito estaba en el hospital le conté que quería hacer mi fiesta de titulación en grande y él estaba emocionado, ya no pudo verme", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y obtuvo alrededor de 2 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china, al ver cómo una joven mexicana visitó la tumba de su abuelito para dedicarle su título universitario.