Mujer en tratamiento de cáncer llora tras rechazo en entrevistas de trabajo: "Busco sobrevivir"

Una mujer rompió en llanto al revelar que fue rechazada de dos puestos de trabajo debido al cáncer que padece y que ello la hace sentir mal porque no puede encontrar una forma de poder solventar los gastos de su tratamiento para lograr sobrevivir.

La mujer fue identificada como Melva Edith, quien a través de un video compartido en la plataforma china de TikTok decide contar a sus seguidores la terrible situación que atraviesa al estar desempleada.

Con lágrimas en los ojos, la fémina se ve angustiada por la dificultad de encontrar un trabajo que la ayude a cubrir sus gastos necesarios y especialmente sus quimioterapias y medicinas para tener más días con vida, en la Ciudad de México.

"Estoy triste. Fui a dos empresas a buscar trabajo y me dijeron que no por estar en proceso de cáncer y tengo miedo de no poder cubrir mis gastos. Las lluvias no me dejan vender bien", expresó.