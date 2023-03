Mujer es criticada por abandonar a su cita después de que él se negara a pagar $3 por queso extra

13/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer de Nueva York, identificada como Dafna, indicó en un video de TikTok que conoció a un hombre a través de una aplicación de citas y acordaron encontrarse para cenar.

Su cita iba bien hasta que se negó a poner una sola rebanada de queso en su hamburguesa después de que la mesera le dijo que requeriría un cargo adicional de $3. "Soy como ¿qué diablos? Estoy bien, tengo hambre. Voy a buscar y ver qué pasa", dijo la joven sorprendida de que no pagó el queso extra. Y él comentó, 'Oh, Dios mío, tienes que pagar extra por todo en estos días' y yo digo, 'Sí. Es la ciudad de Nueva York'", continuó manifestando en el clip.

Más tarde, la joven comentó que después de recibir sus comidas, ella indicó que estaba llena y que necesitaba ir a los servicios higiénicos.

"Tomé mi bolso y fui a la camarera y le dije: 'Oye, solo quiero pagar la cuenta' y así fue, salí del restaurante y le envié un mensaje de texto diciéndole que el cheque está cubierto, deberías haber comprado el queso y lo bloqueé", indicó.

Usuarios reaccionan

Su video alcanzó 6 millones de reproducciones y generó opiniones divididas. Algunos no dudaron en comenzar a criticarla por abandonar a su cita por el simple hecho de pagar 3 dólares extra.

"No veo cuál es el problema por no querer pagar más por el queso. Eso no significa que él sea tacaño, ella simplemente tiene una manera terrible de manejarlo", escribió una persona. "Mi hombre se salvó de una relación loca simplemente diciendo no al queso", agregó otro. "Estás loco por juzgar por un trozo de queso", compartió un tercero.

Sin embargo, también aparecieron comentarios en que brindaban su apoyo al joven. "Tampoco pagaría 3 dólares por una rebanada de queso", comentó uno. "El tipo estaba siendo inteligente, ¿3 dólares por queso? Eso es ilegal", dijo otro. "Ni siquiera estoy arruinado, pero no voy a pagar tres dólares por una rebanada de queso procesado", escribió otro.

A través de otro video, Dafna se defendió de las críticas indicando que aún mantiene contacto con el joven. Pero algunas personas pidieron pruebas de si lo que decía era cierto, si es que la pareja iba a salir de nuevo, mientras que otros dijeron que el segundo video en TikTok solo empeoró las cosas pues demostró que la joven no tiene "conciencia financiera".