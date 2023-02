Mujer descubre que tiene cáncer en etapa 4 tras realizar rutina de belleza de Tik Tok

12/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Lamentable. Una joven de 26 años, Helen Bender, informó a sus seguidores de su cuenta de Tik Tok que fue diagnosticada de cáncer en etapa cuatro luego de descubrir un bulto debajo de su mejilla tras realizar una rutina de belleza viral en la plataforma.

Cabe señalar que, la rutina de belleza que realizó Helen Bender es una técnica milenaria china llamada Gua Sha que con ayuda de una herramienta de masaje se trata de estimular la circulación de los músculos de la cara.

"Cuando noté este bulto, no estaba segura de qué era. Me enfermo mucho con resfriados y esas cosas, así que al principio pensé que era solo un ganglio linfático inflamado", indicó la joven. "Si no hubiera usado gua sha, probablemente no habría logrado que lo revisaran. Pude haber muerto", añadió.

Luego de que la joven realizara el masaje Gua Sha y de percatarse de un bulto debajo de su mejilla, acudió al médico para realizar una serie de exámenes. Tras ello, informó que tenía un agresivo cáncer que le causó alrededor de 20 tumores en todo el cuerpo.

"Había alrededor de 20 bultos, se habían extendido por todo mi cuerpo a múltiples áreas. De hecho, en mis registros dice que posiblemente sea la etapa cinco", señaló la joven.

Los especialistas en medicina al conocer dicha información sobre su estado de salud, le indicaron que solo contaba con seis semanas de vida.

"No podía decirle a mi papá, es muy difícil contarle este tipo de noticias a los miembros de la familia. Simplemente, me abrazaron y dijeron que íbamos a superar esto. Fue duro verlos así", dijo Bender.

El medio Semana informó que Helen Bender realizó un tratamiento de inmunoterapia, que generó que los tumores se reduzcan.

"Todavía tengo muchos tumores, pero probablemente no tengas idea al verme. He estado recibiendo el tratamiento durante unos siete meses y hasta ahora está funcionando", indicó.

En la actualidad, Helen continúa visitando al médico para que le realicen exámenes y reciba tratamientos.