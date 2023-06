Mujer emociona a su esposo con canción de Flor Pileña en su boda: "Yo he sido tu novia, ahora soy tu esposa"

26/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En medio de la celebración de su matrimonio, una pareja recién casada protagonizó un momento conmovedor cuando la novia sorprendió a su esposo con una interpretación de la reconocida canción folclórica "Yo he sido tu amiga", de la renombrada cantante Flor Pileña. La emotiva escena capturó la atención de los invitados, quienes estallaron en risas y aplausos.

Conmovedora sorpresa en matrimonio

La novia decidió deleitar a su esposo con esta melodía, aparentemente como una sorpresa, y la reacción conmovedora de su amado indica que la interpretación fue todo un acierto. La joven entonó una breve estrofa de la canción, la cual se hizo viral recientemente gracias a la interpretación cómica realizada por el comediante Pepino en el programa "La casa de la comedia". Con letras llenas de nostalgia, la novia cantó: "Yo, yo he sido tu amiga, yo fui tu enamorada, yo, yo he sido tu novia, yo, ahora soy tu esposa".

Múltiples reacciones en redes sociales

El emotivo momento quedó registrado en un video que fue compartido por la cuenta de TikTok Piero Producciones (@pieroproduccionesoficial). En cuestión de días, la publicación se volvió viral, acumulando más de 2 millones de visualizaciones y más de 100.000 'me gusta'.

Los comentarios no se hicieron esperar, destacando la emotividad y originalidad de la sorpresa musical. Algunos de los mensajes expresaban: "Esto se está saliendo de control", "Jamás me hubiera imaginado que una novia le cante esta canción al novio, pero le salió muy bien. ¡Felicitaciones a ambos!", "Yo también pienso cantar la misma canción cuando me case, algún día", "¡Qué buena!", "Si no me cantan así, no quiero nada", entre muchos otros elogios y muestras de admiración.

La pareja logró crear un momento especial y único en su boda, compartiendo un gesto lleno de amor y significado a través de la música. La interpretación de la canción folclórica por parte de la novia dejó una huella emocional en todos los presentes, demostrando la importancia de la música como lenguaje universal capaz de transmitir sentimientos profundos y crear vínculos.

Este inesperado y conmovedor acto en una boda demuestra una vez más cómo los momentos de sorpresa y emotividad pueden marcar la diferencia en una celebración tan especial como el matrimonio. La pareja, al elegir este gesto musical significativo, logró crear un recuerdo imborrable para ellos y sus seres queridos, sellando así su amor y compromiso en un día lleno de alegría y emoción.