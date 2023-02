(VIDEO) Mujer encara a vendedora ambulante en plena calle por enviar "pack" a su esposo

23/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un bochornoso momento acaparó la atención de los transeúntes luego de que una mujer protagonizara una pelea verbal con una vendedora ambulante en plena calle, en el distrito de San Juan de Miraflores. El hecho fue captado y compartido en la red social de TikTok y se hizo viral.

En el clip se puede observar a las féminas gritarse mutuamente por una infidelidad. Una de ellas acusaba a la trabajadora ambulante de enviarle "packs", es decir, fotografías íntimas de la mujer a su esposo.

Segundo después, se logra escuchar a los lejos a la mujer afectada exigiendo que deje en paz a su marido y que no le envíe fotos suyas.

"¿Cómo se te ocurre hacer eso? No le mandes tu 'pack' a mi esposo", se le oye decir a la agraviada, quien estaba acompañada de otra dama que también le gritaba insultos a la acusada. "No seas cínica", agrega la esposa cuando su rival de amores intentaba justificarse.

"Imagínate vivir en Estados Unidos y perderte de estas cosas", se lee en la descripción del video publicado por el usuario @caroguevara24, que llegó a 4304 'me gusta'.

"Me da risa cuando hacen el pare y deben ir dos porque solas no puede, "El de bicicleta no se aguantó el chisme", "En Estados Unidos se ve eso a cada cuadra", "Muy valientes", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Mira el video completo aquí