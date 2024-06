Mujer ENFURECE contra una joven por ir con short a la iglesia y le exige 'respeto a Dios': "Es libertinaje"

En las redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en TikTok, donde una señora no dudó en enfurecer contra una joven por la forma en que se vistió para ir a la iglesia asegurando que era una "total falta de respeto" al templo de Dios.

Muchas personas acuden a las iglesias para encontrar la paz espiritual y consuelo por alguno de los problemas que los aquejan y no les dejan descansar en paz. Sin embargo, algunos aprovechan en tratar de inculcar en los más jóvenes el amor hacia Dios y sus enseñanzas bíblicas.

En el material audiovisual, de solo un minuto y 37 segundos de duración, se ve el preciso momento en que varias personas se encuentran dentro de la parroquia San Juan Bautista, en México, famoso por recibir numerosas visitas de extranjeros en Coyoacán. Sin embargo, es una mujer quien llama la atención de todos con sus gritos.

La señora vio a una joven ingresar con un short y mini falda al templo, con lo que alegó que solo incita a que los hombres le falten el respeto y no solo eso, sino que "está faltando el respeto al Señor".

"Esta es mi iglesia, no pueden entrar con short, incitan a la sexualización. Así no hay que vestir, es católica, usted sabe que hay reglas. Eso es libertinaje. No estoy en contra tuya, estoy en contra de tu grave error", se escucha decir a la mujer completamente enfurecida y enardecida, mientras que otros feligreses intentan calmarla.