Hombre compra pastel para celebrar su divorcio y su ex tiene inesperada reacción: "Igual de miserable"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un hombre no dudó en sorprender a su exesposa con un pastel para celebrar los cinco años de su divorcio, demostrando que a pesar de la distancia el afecto se mantiene.

Muchas parejas deciden que es mejor dar por terminada su relación en buenos términos, especialmente si es que hay hijos de por medio, y así evitar conflictos y muchas discusiones que puedan afectarlos.

En el material audiovisual, de solo un minuto y 29 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre ingresa a una vivienda con media torta y otra bolsa donde lleva algunos objetos con qué pueda celebrar una fecha que él considera tan especial.

La persona que lo recibe es su exesposa, quien intrigada por saber el motivo del por que está tan feliz con una torta en la mano, le consulta qué está pasando quedando sorprendida con su inesperada respuesta.

"Y ahora, ¿qué haces aquí tan temprano?", exclamó su exesposa. El hombre, con una sonrisa de oreja a oreja explicó que era por sus cinco años de divorcio y decidió hacer una pequeña celebración por ello.

Pero no todo quedó ahí, ya que la mujer siguió recriminando a su ex y señalando que debería ser más considerado cada vez que decida visitarla, ya que aún tiene las llaves de la casa donde compartieron distintas anécdotas.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena asegurando que demuestra que a veces es mejor quedar como buenos amigos que seguir en "una relación que ya no da más" antes de que ambos se pierdan el respeto.

"A veces conectas más con esa persona como amigo que como pareja siempre e dicho que si no hubo tantos rollos si no que solo porque ya no había ese amor si se puede llevar excelente", "¿y por qué mejor no vuelven a estar juntos?", "se llevan mejor como amigos que como pareja", "si no voy a tener un ex así no quiero nada", "se llevan mejor separados", "yo preferiría que mis papás se llevaran así", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.