¡Perdieron el control! Dos mujeres PELEAN por el amor de un hombre INFIEL en el metro

23/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

¡Escándalo! Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un peculiar video donde se ve a dos mujeres peleando, aparentemente por el amor de un hombre en el interior del Metro.

Muchas personas no dudan en defender su amor y gritar a los cuatro vientos lo enamorados que están de "su media naranja", sin importarle protagonizar escándalos en lugares públicos y llamar la atención de todos con sus actos, especialmente tras descubrir una infidelidad.

Pelean por un hombre

A través del material audiovisual compartido en TikTok, se ve el preciso momento en que un hombre identificado como Iván Sobrevilla llega hasta la estación Cuauhtémoc para su viaje rutinario, pero esta vez es testigo de una pelea por una infidelidad descubierta.

Según lo revelado por el joven, aparentemente una mujer encontró a su pareja engañándola con otra en uno de los pasillos del Metro y no dudó en encararlos, especialmente a la amante.

La novia intenta jalonear a su pareja, pero la otra se interpone en su camino y empiezan una pelea que dejó sorprendido a más de un transeúnte, ya que ninguna de las dos se soltaría porque no deseaban perder "al amor de sus vidas".

La riña se intensificaba y causó alarma, por lo cual, las autoridades tuvieron que intervenir y tratar de separarlas para evitar una tragedia mayor.

"Dos mujeres un camino", se lee en la breve descripción que logró cientos de reacciones y alrededor de 60 mil reproducciones, en la famosa plataforma china.

Reacciones por la pelea de mujeres

Como era de esperarse, el video generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a ambas féminas por pelear por un hombre que no las merece, ya que si le fue infiel a una no les garantiza que no lo vuelva a ser con otra e incluso alegaron que quizás ninguna de las dos "era la oficial".

"Y cómo para qué pelear por un tipo que no valora nada", "y la esposa esperándolo en su casa jajaja", "contexto, es día de quincena", "ay, cómo se rebajan, yo lo regalaba", "por experiencia no vale la pena pelear por un pelado que no te valora si te ama no no te hubiera engañado", expresaron los internautas en TikTok.

Es así como dos mujeres protagonizaron una intensa pelea por celos y tratar de quedarse al lado de un hombre, que aparentemente le fue infiel a una de las dos en Monterrey, México.