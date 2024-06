Mujer IMPACTA con polémico mensaje dirigido a los borrachos: "No sean la burla del diablo"

Una vez más, las redes sociales nos sorprenden con un insólito video, como el compartido en X, donde una mujer no duda en aconsejar a los borrachos a dejar de serlo para retomar el buen camino, recuperar su honor y "dejar de ser molestias para sus respectivas familias".

En el material audiovisual, de solo 45 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una presunta psíquica se para delante de una cámara y empieza a dar un peculiar mensaje que va dirigido a aquellas personas que les gusta consumir bebidas alcohólicas sin medir las consecuencias.

Según la señora, este tipo de gente "no tiene vida propia y no hace feliz a nadie" porque paran despreocupados e incluso agarran dinero que sería destinado para solventar algún gasto importante en sus hogares con tal de satisfacer sus propias necesidades.

"Un borracho no tiene vida, no tiene vida propia, no hace feliz a nadie, más bien preocupa y se gasta el dinero de los demás; a veces se gasta el dinero que es para la esposa y la educación de los hijos", se escucha decir en un inicio a la mujer.