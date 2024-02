Mujer revela que educará a su hija para casarse con un billonario: "Quiero lo mejor para ella"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un polémico caso, donde una madre reveló que no dudaría en educar a su hija, que está a punto de nacer, para que sepa cómo conquistar a un hombre billonario y así nunca le falte nada en la vida, porque siempre buscará que tenga lo mejor.

Las madres de familia siempre tratan de garantizar el bienestar de sus hijos, sin importar la edad que tengan. Además, hacen todo lo que esté a su alcance para ayudarlos a encaminar sus vidas por el sendero del bien y cuando se equivoquen tratar de corregirlos de la mejor manera.

En el material audiovisual, de solo un minuto y dos segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven madre comparte con sus seguidores en TikTok, el día a día que vive al lado del amor de su vida, un hombre con dinero, con viajes, compras en tiendas de diseñadores, ir al spa, comer en restaurantes exclusivos y comprar joyas sin escatimar en los gastos.

Sin embargo, sorprendió al revelar que se encuentra embarazada de una niña desde diciembre y está a la espera de su llegada, por lo cual no duda en hacer todos los arreglos necesarios para que nunca le falte nada. Además, reveló que poco a poco le irá enseñando a cómo hacer compras de cosas lujosas con el dinero de su papá.

Incluso dejó en claro que se decepcionará si su hija le pidiera un bolso Michael Kors en lugar de una marca más costosa, pero causó más polémica tras asegurar que cuando tenga mayoría de edad, su hija tendrá que encontrar la forma de conseguir casarse con un hombre billonario.

"No me importa si me cancelan, pero es mejor que mi hija se case con un billonario. Esto esperando una niña y no voy a dejar que eso se desperdicie. Solo le enseñaré tres cosas: cómo ir de compras, cómo tomar el dinero de su papá y casarse con un rico. Definitivamente, tiene grandes zapatos que llenar, especialmente viniendo de su madre, no trabajé tan duro para nada", se lee en la descripción del clip en la plataforma china.