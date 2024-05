¡Nadie se mete con él! Novia defiende a su pareja A GOLPES en un partido de fútbol

28/05/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito y polémico video, como el compartido en TikTok, donde una mujer no dudó en irse a los golpes para defender a su novio del ataque del jugador del equipo contrario.

Muchas personas están dispuestas a todo con tal de ver felices a sus parejas y que nunca les falte nada. Algunos deciden darle impactantes detalles, regalos y otros optan por demostrarles de lo que son capaces por ellos, así sea tener que enfrentarse a un enemigo.

¡Sacó las garras por él!

En el material audiovisual, de solo 14 segundos de duración, se ve el preciso momento en que se lleva a cabo un partido de fútbol entre dos equipos y varias personas están en las tribunas alentándolos. Sin embargo, es una mujer, que usa un short jean y un polo oscuro, quien se lleva las miradas de todos los presentes.

Al parecer el novio de la joven se encuentra en la cancha y habría sido agredido por un jugador del equipo contrario, lo que la enfureció y no dudó en aprovechar el instante en que la pelota llega a sus pies y patearla, y al tener cerca a ese futbolista aprovecha en darle un fuerte golpe a la cabeza como un intento de reclamo por "meterse con su hombre".

"Si mi novia no me defiende así, no quiero nada", se lee en la breve descripción del clip, que logró cientos de interacciones y alrededor de 10 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y asegurar que la mujer sería "incondicional", quien no duda en "sacar las garras".

Por otro lado, algunos usuarios criticaron a la joven por la agresión y aplaudieron al jugador por no reaccionar de la misma forma, a pesar del golpe.

"Felicito la reacción del jugador sus valores bien puestos", "yo ya me veo así", "me hubiera gustado que se defendiera", "así deben defender", "me identifico", "nadie va a venir a humillarme", "simplemente es la indicada", "a este video le falta igualdad", "la mía le hubiese tirado una patada voladora ya", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una mujer no dudó en sacar la cara por su novio y agredir al jugador del equipo contrario que en un inicio lo lastimó en el partido, por lo cual, al tenerlo cerca, le lanza un golpe en la cabeza.