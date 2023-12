¡Admirable! Mujer se gradúa sola de la universidad luciendo su vestimenta típica: "Ejemplo a seguir"

27/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

A pocos días de terminar este 2023 innumerables casos de graduaciones en el país se han viralizado en TikTok. Esta vez, una mujer se hizo tendencia al graduarse sola de la universidad y luciendo su vestimenta típica.

"Egresada valiente"

El clip viral titulado le pertenece a la cuenta @sheyzaivill y nos muestra el acto protocolar del término de estudios superiores de una mujer del altiplano.

Las ceremonias del fin de estudios universitarios son las más emotivas y las que más lecciones dejan en la comunidad de egresados y, con la tecnología, también a los cibernautas.

Las graduaciones comúnmente son festejos que reúnen a los familiares y amigos más cercanos para felicitar al integrante que ha podido desafiar los cinco o más años de carrera en las aulas.

No obstante, no siempre se da esta situación. Es así como, una mujer que ama, respeta su cultura y tradición no dudó en asistir a su ceremonia protocolar de esta manera; sin embargo, no acudió ninguna persona para acompañarla.

Pese al triste momento que se encontraba pasando, la joven recibió su diploma y vivió su actividad de término de carrera de la mejor manera.

A la salida del evento, recibió el saludo de uno de los docentes quien valoró su determinación, por a pesar de todo, concluir sus estudios. Seguidamente, la condecoró en una prenda tradicional que simulaba una estola. El video cuenta con 576 reproducciones en la plataforma asiática.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de 37 segundos de duración se viralizó rápidamente alcanzando decenas de reacciones.

Los comentarios ante este acontecimiento fueron diversos, destacándose los siguientes: "Y es ahí donde uno se da cuenta que no hay edad para terminar los estudios, qué hermosa, un ejemplo a seguir", "un ejemplo".

¿Qué es una ceremonia de graduación?

Es una actividad de clausura que se dan en los distintos niveles de educación básica, universitarias o de centros de estudios superiores. Estas se caracteriza por la presentación de autoridades académicas (rector y docentes), familiares y amigos cercanos.

Aunque este tipo de ceremonia es ampliamente difundido por el país del Tío Sam en sus producciones como películas, series, etc., guarda una especial importancia para los egresados de una determinada carrera profesional.

De esta manera, una mujer se hizo tendencia en las redes sociales al graduarse sola y luciendo su vestimenta típica del altiplano. Los cibernautas dijeron que su acción es un ejemplo a seguir.