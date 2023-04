07/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En una fiesta nunca falta quien se olvida de los bocaditos, la gaseosa o en esta temporada de verano, el infaltable hielo; pero, para estas "emergencias" siempre están los servicios de delivery al rescate. Aunque, muy probablemente no todos esperen que su repartidor les entregue su pedido bailando al son de un gran merengue.

Esa fue la divertida escena que protagonizaron una señora y un motorizado, quien al escuchar la famosa canción "La Loba", no pudo contener las ganas de bailar. Así es como, con unos peculiares pasos de baile, el motorizado no solo entregó el producto solicitado, sino que también sacó un par de carcajadas a su clienta.

Repartidor saca a bailar a dueña de la casa donde entregó pedido

Un repartidor de servicio de delivery tuvo una peculiar reacción al escuchar una pegajosa canción en la casa donde estaba por entregar un pedido.

@elgochitoloco Jejejje como siempre regalamdo algo de amor y alegria ♬ sonido original - Rehymon Mercado

En el video compartido por el usuario @Elgochitoloco, el joven trabajador parece muy alegre por ver que dentro de la vivienda dónde está por entregar un pedido de hielo seco hay una fiesta con orquesta incluida. Pero sin lugar a duda, lo que motivó más su trabajo fue la gran canción de Las chicas del Can.

Al ver la reacción del repartidor, la señora de la fiesta quedó sumamente sorprendida y paralizada por unos segundos; sin embargo, los divertidos pasos del joven la hicieron soltar un par de carcajadas y unírsele.

La graciosa forma de trabajo del motorizado hizo que más de un usuario aplaudiera su entusiasmo y expresaran sus deseos de que cuando ellos soliciten el servicio de delivery también reciban tan ameno trato.

Comentarios de las cibernautas

Tras el jocoso video, muchos de los cibernautas no dudaron en dejar sus opiniones sobre tan divertida forma de trabajo: "Un delivery así quién no va a querer...", "El delivery un poco más y entra a la fiesta", "Así se trabaja bien", "Buena actitud", "Buenas vibras para el trabajo", "Si me traen así mis productos pido todos los días", "Tráiganme un delivery a mí para reírme un ratito".

Es verdad que en muchos casos las personas suelen mostrarse molestas porque sus pedidos no son los correctos o han sido golpeados en el camino, pero en muchos otros las entregas se dan de las maneras óptimas. Ese fue el caso de la señora de una fiesta que recibió con una pegadiza canción a un joven repartidor.