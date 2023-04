"¡No se come carne, pecador!": Joven recreó singulares costumbres de Semana Santa

06/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Semana Santa es una de las celebraciones cristianas más importantes a nivel internacional, que permite recordar los últimos momentos de Cristo en la Tierra: la pasión, la muerte y su resurrección. En el Perú se celebra cada mes de abril y reúne a las familias para un momento de reflexión.

Es así como un video publicado por el joven Luis Chui, @luis_chui, en la plataforma china de TikTok, sorprendió a todos al recrear de forma irónica algunas de las costumbres peruanas durante el feriado largo por Semana Santa.

¿Qué costumbres recreó?

En el clip se escucha la conversación que tiene con su "mamá" para saber qué comer durante Semana Santa. "Voy a comprar un pollo a la brasa para comer en familia", dijo el joven, a lo cual su madre le responde: "¿cómo que pollo? No sabes que en Semana Santa no se come carne ni pollo. ¡Pecador!".

Luego, recrea el momento en que muchas familias, especialmente los padres, deciden qué película ver en estas fechas, escogiendo las religiosas que dramatizan la historia de Jesús.

Su mamá le dice "prende la tele para ver las películas de Jesús", pero el joven tiktoker le responde: "la misma película de todos los años, tú sabes cómo va a terminar".

"No seas pecador": seguidores reaccionan al video

Como era de esperar, el video generó cientos de comentarios de los seguidores de la cuenta de TikTok y mostraron su sentido de buen humor ante la parodia de las tradiciones que muchos peruanos realizan en casa en Semana Santa. Muchos se sintieron identificados con cada escena.

"Sí pasa", "sí, me pasó", "en Venezuela ni nos dejan jugar y te despiertan temprano para ir a la iglesia", "Semana Santa es para hacer las tareas del colegio", "no puedo con el video", "todas las semanas santas hacía eso", "acá a los que temen a Dios, me da miedo hablar así de Dios", "luego de las críticas, el chico estuvo enfermo un mes", "a mí me daban entre miedo y pena las películas de Jesús", "justo en Semana Santa se van a la quiebra las pollerías", "por qué se burlan de Jesucristo", "mi viejita aprovecha para tejer sus palmas", fueron algunas de las reacciones de los usuarios de TikTok.

Por otro lado, también aparecieron personas que criticaron la parodia del joven y solicitaron que tenga más respeto con las creencias y costumbres religiosas, así como "fortalecer su fe".

"No debes decir eso", "Jesús se le respeta", "ojalá te vaya mal por hablar así", comentaron algunas personas en el video.