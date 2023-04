"No hay comparación": Chilenos quedan sorprendidos por su elección del pisco

06/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Como siempre la gastronomía peruana es considerada la mejor del mundo, dejando encantado a más de un turista visitante en el país.

Es así como en la plataforma de TikTok se realizan distintos videos de degustación de platos de comida y bebidas típicas como el pisco. En esta ocasión, el clip subido por la cuenta de @fitness.gym10 causó furor en las redes sociales por poner a prueba el buen gusto de tres chilenos en Arica.

En el clip se ve a una pareja recibir dos vasos llenos de pisco, uno de ellos chileno y el otro peruano, ambas personas deben escoger cuál les gusta más, sin saber su origen. Cuando terminan de probarlo, se dan cuenta de que el pisco que escogieron como el mejor es de nacionalidad peruana. Por un momento, se les notaba que deseaban cambiar su decisión, pero ya era muy tarde, todo quedó registrado en la plataforma china.

Luego, otro joven acepta el reto y el resultado es el mismo, ganó el pisco peruano. Asimismo manifestó que se había dado cuenta que era licor de Perú porque tiene un mejor sabor, a pesar de que él es de Chile.

Ganó el pisco peruano: reacciones al video

Como era de esperar, el video que se volvió viral, no solo en TikTok sino también en otras redes sociales, también generó los comentarios de cientos de personas que felicitaban su buen gusto al momento de elegir el pisco peruano. Sin embargo, también generó controversia entre sus compatriotas, debido a que ellos indican que el producto chileno es mejor.

"El pisco es de Chile no mienten", "pisco peruana lo mejor del mundo y para el mundo", "Perú tiene lo mejor de en gastronomía así que chilenos apechuguen no más", "de Perú para el mundo", "jajaja lo de Chile es copia", "una mala copia pues", "yo he probado el pisco chileno y sabe rico", "Arica, tierra amada, pronto volverás al seno patrio", "Perú es un país maravilloso", "soy de Ecuador, he probado los dos tipos de pisco, para mí el peruano es el mejor, muy sabroso", "de Chile es muy bueno, pero me quedo con el de mi Perú", "la imitación nunca iguala a la original", "primero la honestidad ante todo", "el de Chile es para sacar la oxidación", fueron alguna de las reacciones de los seguidores que prefieren el pisco peruano.

"Y cómo sé que el que eligieron no es pisco chileno", "no saben catar, el de Chile es mejor", "aprendan a escoger mejor", fueron los comentarios de algunos usuarios en contra de las decisiones de los tres jóvenes.