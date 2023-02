22/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una extravagante escena está sacudiendo las redes sociales en recientes días. A detalle, el caso engloba a un peluquero que tuvo la magnífica idea de atender a sus clientes en la calle, tras percibir que sus vecinos estaban peleando a la vista de los transeúntes.

En ese sentido, el video compartido en TikTok evidenció a un cúmulo de personas visualizando la discusión entre una presumible pareja. A unos metros del montón, se detectó al barbero cortando el cabello a un jovencito, también atento a la escena.

Así es, el propio muchacho tampoco logró resistir su curiosidad y terminó aceptando la propuesta del estilista. Por consiguiente, ambos sujetos abandonaron el local, con los implementos necesarios, y se colocaron frente al conflicto.

En esa línea, el cliente tuvo que sentarse en un hidrante de bomberos para no perderse ningún detalle del enfrentamiento. Eso sí, llevaba un cobertor para el cabello; lo que generó mayor gracia entre los internautas.

Conocido el caso, miles de usuarios quedaron sorprendidos por el excesivo interés del peluquero y cliente por la vida de otras personas. Pese a ello, confesaron haber exhibido actitudes similares en otras ocasiones.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@keidercalle6" tiene, por el momento, más de 2 millones de reproducciones, 148 mil likes, 1812 comentarios y más de 32 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "El peluquero: vamos que esto no me lo pierdo", "Por eso dicen que en las barberías se escuchan miles de historias", "Todo sea por el chisme", "El no barbero no quiere perder un cliente y menos el chisme", "Peluquero: si el chisme no viene yo voy a el", "Claramente sería yo si trabará en una peluquería", "Primero el chisme, luego el trabajo", "Un típico día en un barrio suizo" .

VIDEO