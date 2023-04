¡No tiene vergüenza!: Hombre fingía ser discapacitado, pero su sobrino lo delató

29/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintas historias que nos conmueven, pero esta vez generó el debate entre sus seguidores. Un video publicado por la cuenta de TikTok de @czechelgececa, causó la molestia de las personas al ver cómo un hombre fingió estar enfermo para 'saltarse' la cola de un banco.

Fingía discapacidad para poder tener su turno de ser atendido

Muchas veces hacer largas colas resulta ser cansado para algunos, pero tratamos de mantener el orden y respetar el turno de quien esté adelante. Por ello, un joven decidió delatar a su tío, quien fingía tener una parálisis en su brazo y ser cojo para tener un trato preferencial y así tener su oportunidad de ser atendido en un banco de Bogotá.

"Cuando mi tío toma el turno de discapacitado en el banco", se lee en la descripción del material audiovisual que se volvió viral en redes sociales.

Todos creían que el hombre era discapacitado, pero una vez que logró ser atendido en ventanilla, finalmente el señor se levanta y camina cojeando en dirección a la salida, donde lo espera su sobrino. Pero cuando se da cuenta de que ya nadie lo observaba, descendió por las escaleras sin ningún problema físico.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente en tendencia y generó cientos de visitas, así como miles de comentarios de personas que no dudaron en expresar sus molestias por la actitud del hombre al no respetar el orden de la fila del banco. Además, otros manifestaron que el señor se estaría burlando de las personas que sufren de alguna discapacidad.

"Qué mal eso no es broma", "personas que no han entendido vivir en sociedad, ser justo y correcto", "yo una vez, pero como embarazada, de algo me sirva esa panza que me cargaba en esa época", "yo por eso veo la cédula", "con eso no se juega, los actos tienen poder", "yo una vez pero como embarazada, de algo me sirva esa panza q me cargaba en esa época jajaja y había solo un señor en esa fila", "personas que no han entendido vivir en sociedad, ser justo y correcto", "yo me hago la embarazada siempre", "me hizo mucha gracia jajajaja y eso que soy de las personas que odia que otra se cuele en la cola así no esté yo en ella", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en el video de TikTok.