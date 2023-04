"Digno de admirar": Hombre con discapacidad trabaja con su bicitaxi para ayudar a su familia

28/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos varios videos de motivación y de inspiración de personas que buscan la forma de salir adelante sin desviar su camino, y sin importar las dificultades que puedan encontrar. Por ello, un video publicado en la cuenta de TikTok de @J.pascual86 generó la admiración de sus seguidores.

En el material audiovisual se puede apreciar cómo un hombre, quien no posee uno de sus brazos, busca la forma de trabajar con su bicitaxi y así conseguir dinero que lo ayude a solventar sus gastos en casa.

"No se deja vencer por nada en el mundo"

"Cuando te levantes sin ánimos de trabajar, mira este video. No hay excusas", se lee en la descripción del clip. El dueño de la cuenta se encontraba viajando en un auto y se percató que un hombre hacía el esfuerzo de pedalear su bicitaxi con dos personas a bordo. Asimismo, indicó que quedó asombrado por la fortaleza del hombre por no amilanarse a pesar de su discapacidad y que 'todos deberíamos aprender de él y no dejarnos abatir por cualquier problema que se nos presente'.

Además, en el clip se ve al hombre seguro y orgulloso de su trabajo, como señal de que todo trabajo es digno y que nosotros mismos nos ponemos los límites ante cualquier actividad o meta que se desea cumplir.

"Nosotros mismos nos ponemos los límites": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente tendencia y generó cientos de visitas y miles de comentarios de personas que se mostraron admiradas por el esfuerzo que demuestra el hombre por salir adelante a pesar de no contar con una de sus extremidades.

"Digno de admirar", "si todos fuéramos así de decididos y siguiéramos luchando por lo que queremos, la sociedad sería diferente", "el señor es un gran ejemplo a seguir. Espero que Dios lo siga bendiciendo", "se lo mostraré a aquel que dice que no encuentra trabajo", "yo no podría montarme por consideración... Le pagaría y lo llevaría yo a él", "bendiciones para ti", "para el que quiere siempre hay motivos, para el que no, siempre hay excusas", "gran ejemplo para todos y lo siempre buscamos excusa ante un trabajo todo trabajo es digno", "sin palabras, bendiciones", "respetos y admiración para este señor, bendiciones para el siempre", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en la plataforma china de TikTok y otras redes sociales.