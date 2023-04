"¿Quién campeonará?": Hincha blanquiazul causa furor por peculiar pregunta

29/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Como se recuerda, en el Perú existe una gran competitividad cuando se trata del fútbol peruano, en especial, entre las selecciones de Universitario de Deportes y Alianza Lima. Los hinchas de ambos equipos siempre buscan la forma de defenderlos 'a capa y espada', y no se quedan callados cuando obtienen una victoria en un partido local.

Es así como un video publicado por la cuenta de @mis3engreídos, en la famosa plataforma de TikTok, se muestra cómo un joven de Alianza Lima realiza una peculiar pregunta a un aficionado 'crema'.

Singular broma del hincha blanquiazul se viralizó en redes sociales

"¿Tienes megas? ¿Quién está puntero?", le preguntó el aliancista al hincha de Universitario de Deportes, quien quedó sorprendido al entender la interrogante, porque al inicio tenía puesto unos audífonos. El hincha 'crema' solo sonrío y no dijo nada más ante la 'provocación' del otro joven.

Cabe resaltar que el Torneo Apertura de la Liga1 en el Perú causó que los hinchas de algunos clubes peruanos esperen que el equipo de sus 'amores' se convierta en el campeón de la temporada 2023, a 'toda costa'. Sin embargo, también provocó que los aficionados mantengan su rivalidad y competitividad entre la 'hinchada' que buscan defender su 'escuadra'.

Además, actualmente la selección de Alianza Lima se encuentra en el primer puesto de la Liga1 con 27 puntos, mientras que Universitario lo sigue con 25 puntos, sin embargo nada está dicho, ya que deben enfrentar otros partidos que los ayuden a definir al nuevo líder del torneo.

Video tiene 200.000 reproducciones: ¿Cuáles fueron las reacciones?

Como era de esperarse, el video generó cientos de visitas y comentarios de personas que tomaron con buen humor el momento entre ambos hinchas peruanos. Sin embargo, no faltaron quienes trataron de defender a sus equipos de fútbol local. Otros usuarios de redes sociales recordaron la mala racha que tuvo el equipo blanquiazul durante la pasada Copa Libertadores.

"Para la próxima pregunta quién descendió en el 2020", "lo agarraste frío", "qué buena", "pregúntale qué pasó en el 20202", "me hiciste el día", "quien ríe último ríe mejor", "está puntero el equipo más goleado de Libertadores", "vamos campeón", "esta semana vuelve a preguntar", "quien ríe último ríe mejor, solamente diré", "si me hace esa pregunta lo veo feo y me voy", "se viene el tricampeonato", "el hincha Universitario tiene correa", "no canten victoria antes de tiempo", "ya verás quién campeonará tanto en el fútbol peruano como en los sudamericanos", "y dale U", "el que se pica pierde", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en el video de TikTok.