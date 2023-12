Novia se arrepiente y cancela su boda en plena ceremonia: "Primero son mis hijas"

23/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales, una novia causó gran revuelo y polémica al decidir cancelar su boda en último minuto y dejar a su pareja con el corazón destrozado, asegurando que no quería seguir con él porque era "un hijito de papá", quien maltrató a sus hijas.

Muchas parejas esperan celebrar su boda y que cada detalle sea perfecto y puedan recordarlo por toda la eternidad. Ese día tan especial la desean compartir al lado de sus amigos más cercanos y familiares que siempre apoyaron su amor; sin embargo, no todos tienen un final feliz.

Novia cancela su boda

En el material audiovisual, de solo un minuto y 30 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja de futuros esposos se encuentra en plena ceremonia para jurar amor eterno en su boda civil, pero dejan sorprendidos a todos los invitados por una insólita razón.

La novia que fue identificada como Jesica Avilez dejó boquiabiertos a todos al responder a la típica pregunta de si aceptaba casarse con Santiago Restrepo.

"¿Es tu deseo de tu libre y espontánea voluntad contraer matrimonio civil con el trámite notarial con Santiago Restrepo Vega?", consultó el juez, a lo cual la novia dio un rotundo "No" e incluso le devolvió el anillo delante de todos explicando el por qué tomó esa decisión en último minuto, en Chinú, Córdova.

Primero son sus hijas

La mujer detalló que durante su relación como novios todo aparentaba ser felicidad, pero al parecer el chico le mintió en algunos temas que ella consideraba muy importante y que involucraba los hijos que ella ya tenía.

"El papá no está de acuerdo, el papá de Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá", comenzó explicando Jesica, dejando en silencio todo el lugar e impactado al novio.

Incluso recalcó que Santiago se "dejaba 'mandonear' por su padre" y no tenía voz ni voluntad propia, lo cual no podía seguir soportando y en especial, porque se enteró que tenía malos tratos hacia sus hijas, quienes son la mayor prioridad en su vida y no permitiría que nada ni nadie les haga daño.

"Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Vine porque me encontré con esto fue ahora aquí ¡Aquí! Si lo sé, no vengo", contó la novia para luego pasar a retirarse, ya que su pareja no dudó en arrancharle el anillo que debió sellar el amor que se tenían.

Se hizo viral un video de una boda fallida en Chinú, Córdoba. Cuando la notaria le preguntó a la novia Jesica Avilez que si se quería casar con Santiago Restrepo, esta dijo que no. El novio se negó a pagar la fiesta y les tocó hacer "vaca" a los amigos. pic.twitter.com/IjXVqX1x5q — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron indignados con la escena, mientras que otros aplaudieron la decisión de la joven por priorizar a sus hijos que su relación.

"Para eso justamente es la pregunta; aceptas o no? Si ella sintió en su corazón que decir NO era lo mejor, sea cual sea la razón, es su vida", "una verdadera mujer siempre pone primero a sus hijos antes que a cualquier hombre", "bien por darse su lugar", "que sea un ejemplo para muchas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una novia dijo "no" en plena ceremonia de su boda y canceló todo porque consideró a su pareja "un hijito de papá", quien no trataba bien a sus hijas.