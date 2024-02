Novia causa polémica tras pedir a sus invitados que paguen la comida en su boda: ¿El mejor regalo?

26/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en Facebook, donde una pareja de novios causó gran polémica al pedirle a sus invitados que cubran los gastos realizados en el banquete que se serviría en el día más importante de sus vidas.

Muchas parejas esperan que el día de su boda sea el evento más perfecto de todos, que puedan quedar grabados en la memoria de cada uno de sus invitados, entre amigos y familiares, ya que unirán sus vidas para siempre, jurándose amor eterno en el altar y ante Dios.

Piden pagar banquete

La pareja, residente de Estados Unidos, no dudó en subir una captura de su 'poco convencional' pedido o por el delineó del orden del servicio para el día de su boda y el código de vestimenta, sino que también solicitó a los invitados cubrir el costo de su comida en la recepción.

Según la peculiar solicitud, los adultos debían pagar $40 dólares, mientras que los niños menores de 12 años tenían un costo de $20, sin esperar recibir una ola de críticas y generar el debate entre sus seguidores.

"En lugar de los tradicionales obsequios de boda, le rogamos que contribuya al coste de nuestro buffet de recepción. Esto nos permitirá compartir juntos una comida maravillosa y crear recuerdos duraderos con nuestros seres queridos", se lee en el parte entregado a sus invitados.

¿El mejor regalo para ellos?

Los novios reiteraron que los pagos debían realizarlos días previos a desarrollarse la boda, ya que para ellos sería un gesto muy significativo y que sabrían valorar.

"Su presencia en nuestra boda es el regalo más significativo que podríamos pedir y estamos realmente agradecidos por su amor y apoyo mientras nos embarcamos en este nuevo capítulo de nuestras vidas juntos. (...) Esto nos ayudará a proporcionar cifras precisas a nuestro lugar y garantizar una experiencia perfecta para todos", comentaron.

Novia pide a sus invitados pagar su banquete.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, la historia se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados con el pedido de la pareja, asegurando que de no poder financiar sus propios gastos de la boda era mejor posponer el evento.

"Si no puedes permitirte el lujo de una boda, no la celebres", "es tan vulgar", "no se trata de la cantidad, se trata de cobrarle a la gente por venir a tu boda y ayudar a pagarla, eso es extraño", "si tienes poco dinero en efectivo, no celebres una gran boda o escribe en la invitación "no se permiten regalos en cajas, por favor", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Facebook.

De esta manera, una pareja estadounidense generó opiniones divididas en redes sociales tras pedirle a sus invitados que puedan pagar la comida que servirían en su boda, esperando crear gratos recuerdos y una experiencia perfecta.