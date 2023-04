"Nunca se rindan": Joven que bailaba en las calles se graduó como aviador comercial

11/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas personas buscan la forma de superar las adversidades para conseguir cumplir sus sueños como tener una profesión. Es así como la historia de Kevin Nuñez, sorprendió a todos en redes sociales.

A través de una entrevista realizada en un medio local, el joven señaló que radica en el Perú desde hace cinco años y se dedicó a bailar en las calles aledañas al Mercado Central para poder pagar sus deudas y el costo de su carrera profesional: piloto de avión.

Debido a su talento para el baile, Kevin fue invitado a programas de televisión y logró conseguir una beca para Aviación Comercial en Professional Air, una escuela de Pilotos y Aviación Comercial en Perú.

"Creo que el paso que yo he hecho lo pueden hacer todos. Todos están aquí para que sean mejores tripulantes, en este caso counters. Lo que puedo decir es no se rindan", manifestó. Además, indicó que está abierto a las posibilidades esperando a que las aerolíneas se lleven un ritmo bueno del piloto bailarín.

Asimismo, comentó que siempre contó con el apoyo constante de sus familiares y de su esposa Genderly, a quien conoció mediante el baile y se convirtieron en padres de un pequeño niño.

"Cuando lo conocí no sabía que bailaba, lo descubrí un día en el Centro. Es de carácter fuerte, muy alegre y muy bailarín, él puede bailar todo el día y en la noche puede seguir bailando", señaló su esposa.

Agradecido con los peruanos

Kevin agradece el apoyo de la gente del Centro de Lima. "Lo bueno es que la gente de acá nos colabora bastante, sea de los locales o los transeúntes. Los peruanos son muy chamba, concentrados en su chamba, pero cuando ven un espectáculo como este, siempre se detienen a ver y colaborar", señaló.

Demostraba su talento para el baile en las calles

Como era de esperar sus videos bailando en las calles se volvieron virales en distintas redes sociales como TikTok, donde los seguidores no tardaban en comentar.

"Saludos Kevin, no es fácil y tu dándole duros siempre, sin perder el ánimo ni tu sonrisa, saludos al compañero", "me gustan mucho sus bailes, felicitaciones", "yo lo he visto y me encanta, qué energías, super lindo y no me canso de verlos", "buenos bailes", "con mucha dedicación y esfuerzo lograrás salir adelante", "ese morenaje ritmo sabor", fueron algunas de las reacciones en la plataforma china de TikTok.